Belen e Antonino alle Maldive: il resort è lo stesso in cui la showgirl andò col suo ex

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sono partiti per una romantica vacanza alle Maldive in un lussuoso resort sulla spiaggia.

Belen Rodriguez si è concessa una vacanza romantica alle Maldive in compagnia della sua nuova fiamma, Antonino Spinalbese. In tanti tra i fan sui sui social non hanno potuto fare a meno di notare che il resort in cui alloggia la coppia è lo stesso in cui Belen avrebbe già soggiornato con i suoi ex.

Belen Rodriguez e Antonino alla Maldive

Incinta della sua seconda figlia – e non senza polemiche a causa delle norme anti Covid – Belen Rodriguez è partita per un lussuoso resort alle Maldive in compagnia del fidanzato, Antonino Spinalbese. Sui social la showgirl ha postato alcuni scatti mozzafiato mettendo in mostra il suo pancino al quinto mese di gravidanza, ma in tanti tra i fan non hanno potuto fare a meno di notare che la lussuosa location sarebbe la stessa in cui la showgirl ha pernottato nel 2019 insieme all’ex marito, Stefano De Martino, e prima ancora con Andrea Iannone e Fabrizio Corona.

Sui social in molti hanno criticato la showgirl e Antonino per essere partiti mentre il resto dell’Italia è in zona rossa e arancione.

A causa delle norme anti-Covid infatti sono molti gli italiani costretti a restare in casa, e la questione è come sempre valsa critiche nei confronti della showgirl.