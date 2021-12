Belen e Antonino, l’addio: lui sarebbe tornato a vivere da solo

Secondo indiscrezioni Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si sarebbero detti definitivamente addio.

Secondo rumor diventati sempre più insistenti, Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si sarebbero detti definitivamente addio e l’hair stylist sarebbe tornato a vivere nell’appartamento in cui risiedeva prima di legarsi alla showgirl.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: la rottura

Sono diventati ormai sempre più insistenti i rumor riguardanti il presunto addio tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. I due, secondo i rumor in circolazione, non sarebbero riusciti a trovare un nuovo equilibrio dopo la nascita della piccola Luna Marì e per questo l’hair stylist milanese avrebbe lasciato la casa condivisa con la showgirl (e avrebbe fatto ritorno al suo appartamento). Belen non ha confermato né smentito le voci in circolazione, ma ormai sembra chiaro che tra lei e Antonino il rapporto non abbia funzionato.

Lei stessa, che prima si mostrava spesso sui social insieme al suo compagno, non ha più postato immagini o stories in sua compagnia.

Belen Rodriguez: la vita privata

In passato Belen Rodriguez ha vissuto delle liaison con alcuni dei più famosi uomini dello show business: tra questi Marco Borriello, l’ex Re dei paparazzi Fabrizio Corona, Andrea Iannone e, infine, il ballerino Stefano De Martino (padre di suo figlio Santiago).

La showgirl non ha ancora confermato i rumor in circolazione in merito a Antonino Spinalbese ma, secondo indiscrezioni, nelle prossime ore l’hair stylist tornerà in Liguria (da solo) per trascorrere le feste di Natale in compagnia della famiglia, mentre la showgirl resterà a Milano con i suoi familiari.

Belen Rodriguez: la figlia Luna

Belen non ha mai fatto segreto di voler donare al piccolo Santiago una sorellina o un fratellino e nel 2020, dopo il suo incontro con Antonino, ha fatto sapere di essere pronta a coronare il suo sogno: il 12 luglio 2021 i due hanno avuto la loro prima bambina, Luna Marì, rimasta oggi a vivere insieme alla madre.