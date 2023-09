Belen e Cecilia hanno litigato per colpa di Elio Lorenzoni: il dettaglio non ...

Belen e Cecilia Rodriguez hanno litigato per colpa di Elio Lorenzoni? E’ questa la domanda più gettonata delle ultime ore, dopo che i fan hanno notato uno strano dettaglio social messo a segno dalla fidanzata di Ignazio Moser.

Belen e Cecilia Rodriguez hanno litigato per colpa di Elio?

Negli ultimi tempi ci dovrebbero essere parecchi problemi tra le sorelle Belen e Cecilia Rodriguez. Le due, da sempre molto unite, potrebbero aver litigato a causa di Elio Lorenzoni. Quest’ultimo è il nuovo fidanzato della showgirl argentina ed è entrato nella sua vita dopo l’ennesima rottura con Stefano De Martino. Secondo i beninformati, la dolce metà di Ignazio Moser non avrebbe gradito le nuove scelte sentimentali della sorella.

Cecilia non apprezza le scelte sentimentali di Belen

Quando la cronaca rosa ha iniziato a parlare della frequentazione tra Belen ed Elio, Cecilia ha preso le difese della sorella. Nel momento in cui la love story è uscita allo scoperto con foto che non lasciano spazio a dubbi, la minore delle Rodriguez è scesa nel silenzio. La fidanzata di Moser non è più apparsa sulle condivisioni social di Belenita e viceversa. Secondo i beninformati, Chechu non approva Lorenzoni.

L’ultima mossa social di Cecilia conferma la teoria dei beninformati

La conferma della tesi dei beninformati arriva dai movimenti social di Cecilia. Sembra che la sorellina di Belen abbia messo like solo alle foto che ritraggono la showgirl argentina da sola, senza Elio al suo fianco. Per il momento, è bene sottolinearlo, le dirette interessate non si sono espresse in merito alla lite.