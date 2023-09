Cecilia Rodriguez, invitata all’80esima edizione del Festival del Cinema di Venezia, è stata immortalata sul red carpet durante una lite. Il video è diventato virale, ma chi ha fatto infuriare la sorellina di Belen?

Cecilia Rodriguez: la lite sul red carpet di Venezia 80

Tanti gli influencer arrivati a Venezia per l’80esima Mostra del Cinema. Tra questi c’è anche Cecilia Rodriguez, che è stata pizzicata durante una lite sul red carpet. La sorellina di Belen è stata invitata al lido per assistere alla prima del film Poor Thing, diretto da Yorgos Lanthimos, con Emma Stone e Mark Ruffalo. Per l’occasione ha sfoggiato un abito bellissimo color giallo limone firmato Dundas, ma non è stato il look a catturare l’attenzione.

Con chi ha litigato Cecilia Rodriguez?

Cecilia, così come si apprende dal video diffuso da Deianira Marzano, ha avuto una lite sul red carpet con gli addetti alla sicurezza. La Rodriguez stava posando per i fotografi, quando un uomo della security l’ha invitata probabilmente a sbrigarsi. L’audio del filmato non è molto chiaro, per cui non possiamo sapere con esattezza quale sia stato lo scambio di battute.

Cecilia Rodriguez infastidita dalla sicurezza

Molto probabilmente, Cecilia Rodriguez avrebbe voluto trascorrere più tempo sul red carpet di Venezia, ma la sicurezza le ha messo fretta. Oppure, potrebbe aver sbagliato posa per i fotografi, chi può dirlo? Solo i diretti interessati sanno come sono andate veramente le cose. In ogni modo, nel filmato si sente qualcuno che dice “Cecilia non ti preoccupare“, quindi immaginiamo che tutto si sia risolto per il meglio.