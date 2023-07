Cecilia Rodriguez: "Sto provando ad avere figli, ma è difficile"

Dopo mesi in cui si vocifera che lei e Ignazio Moser siano in procinto di avere un bambino, Cecilia Rodriguez ha finalmente rotto il silenzio.

Cecilia Rodriguez: la confessione sulla gravidanza

Più volte in passato Cecilia Rodriguez si è vista costretta a rompere il silenzio in merito ai gossip relativi a una sua presunta gravidanza. Lei e Ignazio Moser stanno insieme da oltre 5 anni e pur avendo annunciato le loro nozze non hanno ancora stabilito una data. La sorella di Belen non ha fatto segreto che un giorno le sarebbe piaciuto avere un figlio e per la prima volta ha confessato: : “Avremmo voluto fare prima i figli, ma non è così semplice come ti raccontano, ci stiamo provando“, ha ammesso, e ancora: “Quando sono nata io mia mamma aveva preso 28 chili, mi sto portando avanti”.

Sui social in tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e se Chechu tornerà a parlare del suo desiderio di un figlio insieme al suo storico compagno. Appena un anno fa Ignazio le aveva fatto la sua romantica proposta di nozze, e in tanti sono curiosi di sapere quando i diventeranno finalmente marito e moglie. Per il momento sulla vicenda non sono emerse conferme.