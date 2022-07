Belen e De Martino a Ponza: come si comportano con i fan?

Ecco come si comportano Belen Rodriguez e Stefano De Martino con i fan a telecamere spente.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono stati avvistati presso le isole ponziane. I sue sembrano comportarsi molto bene con i fan, anche lontano dalle telecamere. Questo è sicuramente un punto a favore per i due vip, genitori del piccolo Santiago.

Belen e Stefano si troverebbero a Ponza per una vacanza romantica. Sembra che la bufera tra i due sia definitivamente finita e il ballerino e la showgirl avrebbero deciso di non nascondere più il loro amore, tornato più forte che mai. Anche sui social Stefano è comparso di nuovo assieme alla sua dolce metà; una cosa che non accadeva da tempo.

Belen e De Martino: sinceri e amichevoli con i fan

Belen Rodriguez e Stefano De Martino si trovano al momento a Ponza. Diversi gli avvistamenti provenienti da qui. Anche lontano dalla tv, le due star si dimostrano essere gentili e disponibili con tutti. Non è raro che molti personaggi dello spettacolo nella vita privata siano diversi caratteriamente da come appaiono dinanzi ai riflettori. Belen e Stefano sembrano essere invece sinceri e genuini.

La coppia vip è a Ponza: parola di Deianira Marzano

L’esperta di gossip Deianira Marzano, molto attiva sui social, ha reso note delle foto ritraenti Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Le immagini confermano che i due sono a Ponza. Gli informatori dell’influencer napoletana hanno confermato a quest’ultima che i due personaggi noti della tv si comportano benissimo con tutti.