Belen e le foto sul wc, fan in delirio: “Ma sei passata da Gubbio?”

Belen e le foto sul wc, fan in delirio: salta fuori il caso dell'intossicazione alimentare di Gubbio.

Belen Rodriguez ha condiviso una serie di foto sul wc che hanno scatenato l’ilarità dei fan. In molti hanno tirato in ballo la città di Gubbio, balzata agli onori della cronaca per un increscioso caso di intossicazione alimentare.

Belen e le foto sul wc

Anche Belen Rodriguez, come tutti i comuni mortali, va in bagno. Nelle ultime ore, la showgirl argentina ha condiviso su Instagram una serie di foto con protagonista il wc. Gli scatti, neanche a dirlo, hanno scatenato l’ilarità dei fan. C’è da dire, però, che Belenita ha reso fashion anche queste immagini, immortalando un rotolo di carta igienica accanto alla rivista Vogue.

Le foto sul wc scatenano l’ilarità dei fan

Belen ha immortalato il wc di un noto ristorante di Milano, accostando alle foto del bagno qualche immagine dei piatti che ha mangiato. Scatti artistici? Magari sì, almeno dal suo punto di vista. Eppure, i fan non hanno potuto fare a meno di cogliere un lato ironico, collegando la condivisione della Rodriguez a quanto accaduto a Gubbio nelle ultime settimane. Ovviamente, il riferimento è all’intossicazione alimentare avvenuta all’interno di un ristorante, che ha provocato dissenteria a 20/30 persone.

Tra i commenti alle foto del wc di Belen si legge: “Sei passata per Gubbio?” oppure “Nooo, ma vai in bagno anche te??? Hai appena fatto cadere un mito per qualcuno” o ancora “Quindi mi stai dicendo che Vogue fa ca*are?!“. La Rodriguez, ovviamente, non ha risposto ai fan, ma la sua condivisione potrebbe anche finire al centro di qualche sketch de Le Iene.