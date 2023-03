Nessuna crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Nelle ultime ore, i due si sono mostrati a letto insieme. Lo scatto, neanche a dirlo, piace ai fan.

Belen e Stefano a letto insieme

Nelle ultime settimane si è parlato spesso di una presunta crisi di coppia tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Ultimamente, poi, il silenzio social della showgirl argentina aveva fatto temere il peggio ai fan. Fortunatamente, non c’è nessun problema tra loro: l’ultimo scatto che li ritrae a letto insieme lo conferma.

Belen e Stefano a letto insieme: la foto intima piace ai fan

Belen e Stefano appaiono affiatati come sempre. Sono a letto insieme e la passione che li unisce è ben visibile. Con loro c’è anche il piccolo Santiago, che ha potuto riabbracciare il papà dopo giorni di distanza. Il conduttore, infatti, è spesso fuori Milano perché sta portando in giro per l’Italia il suo spettacolo teatrale Meglio Stasera.

Belen e Stefano: altro che crisi

Le malelingue possono stare tranquille: tra Belen e Stefano non c’è nessuna crisi in corso. Questa volta sembrano davvero intenzionati a far funzionare il loro matrimonio e l’assenza social non ha nulla a che fare con la loro vita di coppia.