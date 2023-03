Stefano De Martino è in tour con il suo show teatrale Meglio Stasera. E’ per questo che non ha potuto festeggiare il 19 marzo con il suo piccolo Santiago. Appena tornato a casa, però, ha recuperato: il gesto commuove i fan.

Stefano De Martino: il gesto per Santiago commuove i fan

Quest’anno Stefano De Martino non ha potuto trascorrere la Festa del papà con il suo adorato Santiago. L’ex allievo di Amici di Maria De Filippi è in tour nei teatri italiani con il suo spettacolo Meglio Stasera e trascorre a Milano pochissimi giorni al mese. Nonostante tutto, Stefano ha fatto di tutto per tornare a casa dal suo bambino.

Stefano e Santiago: c’è lo zampino di Belen

De Martino non è riuscito a tornare a casa in tempo per la Festa del papà, ma ha comunque rimediato. Arrivato a Milano per una toccata e fuga, ha subito avvisato Belen Rodriguez, che l’ha raggiunto nel suo appartamento insieme a Santiago e Luna Marì. E’ stata proprio la showgirl argentina ad immortalare una scena a dir poco dolcissima.

Padre e figlio innamorati: il ritratto di Stefano e Santiago

Nella foto condivisa da Belen su Instagram si vedono Stefano e Santiago stretti in un abbraccio che sembra non finire mai. Padre e figlio sono follemente innamorati l’uno dell’altro: lo scatto ne è la prova e, allo stesso tempo, allontana ogni voce di crisi tra la Rodriguez e De Martino.