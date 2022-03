Belen e Stefano De Martino ancora in spa insieme: i bimbi a casa e loro in fuga dallo stress quotidiano.

Anche se non hanno ancora parlato di chiaramente del ritorno di fiamma, Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati ad essere una coppia. Nelle ultime ore, i due sono stati pizzicati ancora una volta nella spa di lusso in provincia di Brescia.

Belen e Stefano ancora in spa insieme

Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno scelto ancora una volta una spa in provincia di Brescia per abbandonarsi alla passione. Lo scorso fine settimana, i due piccioncini hanno lasciato i bambini a casa per concedersi qualche momento di puro romanticismo. A pizzicarli è stato il settimanale Chi, che ha documentato parte della fuga. Belen e Stefano non si sono nascosti dai paparazzi, anche perché sarebbe inutile. D’altronde, il loro ritorno di fiamma è palese e non serve un genio della lampada per confermarlo.

Il ritorno di fiamma è ufficiale

“La nostra storia non ha detto tutto. Perché la mia vita non ha detto tutto: è come un film, avrà detto tutto quando non ci sarò più“, ha dichiarato recentemente Belen. La Rodriguez, parlando del ritorno di fiamma con Stefano, ha anche sottolineato che lui non vuole che ne parli. De Martino, dal canto suo, ha ammesso: “La vedo spessissimo“. Ovviamente, gli ex coniugi si incontrano anche per il figlio Santiago, ma il motivo delle fughe romantiche non è di certo il bambino.

Secondo figlio in arrivo?

Ospite di Domenica In, Stefano ha ammesso che desidera un secondo figlio. Non si tratta di un sogno che realizzerà a breve, ma ha rivelato che nella sua vita ci sarà spazio per un altro pargolo. Sarà Belen la mamma del frugoletto? E’ ancora presto per dirlo, anche perché la Rodriguez ha partorito la piccola Luna Marì meno di un anno fa.