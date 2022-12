Belen e Stefano, il Natale insieme in un posto speciale: i dettagli

Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno trascorso il Natale insieme ad alcune delle persone a loro più care e per l’occasione hanno scelto una location speciale.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: il Natale

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sembrano aver ritrovato la loro complicità di sempre e i due hanno ovviamente trascorso insieme anche i festeggiamenti natalizi. Il 26 dicembre la coppia – insieme ai figli Santiago e Luna Marì – si è concessa una giornata a Posillipo, nella villa che De Martino ha acquistato alcuni mesi fa (sembra al costo di 2 milioni di euro). Con loro erano presente anche alcuni amici, che hanno brindato e festeggiato insieme a loro sulla splendida terrazza vista mare presente nella villa.

La casa si troverebbe all’interno di un parco con accesso a una spiaggia privata e Belen e Stefano hanno già mostrato alcuni dettagli ai loro fan tramite stories via social.

La felicità ritrovata

Oggi la showgirl e il ballerino si mostrato uniti e in armonia e con i due sono sempre presenti i figli Santiago e Luna Marì (quest’ultima nata dalla relazione avuta da Belen con Antonino Spinalbese). Stefano è riuscito a instaurare un buon rapporto con la figlia della showgirl e lui stesso ha ammesso di considerarsi per lei come una sorta di zio. In tanti tra i suoi fan e tra quelli di Belen non vedono l’ora di sapere cosa riserverà loro il futuro e se la coppia deciderà di allargare ulteriormente la famiglia.