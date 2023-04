Belen e Stefano insieme per il compleanno di Santiago

La più bella e schietta delle reunion: Belen Rodriguez e Stefano De Martino insieme per il compleanno di Santiago che compie 10 anni, con showgirl e conduttore che hanno festeggiato il compleanno del loro figlio in una splendida location partenopea.

In dieci anni i due si sono lasciati e ripresi più volte ma senza mai derogare dal mastice affettivo e d’amore per Santiago.

Belen, Stefano e il compleanno di Santiago

Oggi la showgirl e il conduttore sono ormai tornati insieme in modo stabile e per questo motivo è stato più facile e bello che mamma e papà decidessero di organizzare per Santiago una festa indimenticabile a Napoli. Belen e Stefano hanno raccontato la loro giornata sui social con la fierezza tipica di ogni bravo genitore. Con le rispettive famiglie riunite dopo le tensioni del passato: Veronica e Gustavo, genitori di Belen, poi Mariarosa ed Enrico, genitori del ballerino napoletano. Una meravigliosa villa a Napoli ha funto la location con tanto di foto di famiglia sul lungomare in una passeggiata.

Arancio e nero in una villa da sogno

Today spiega che a dominare sono stati “i colori arancione e nero, tipici del pallone di basket, presenti sui festoni ma anche sulla torta a forma di canestro. Tutt’intorno familiari e amichetti ma soprattutto il sorriso di mamma e papà, entrambi in abiti casual”. Non poteva mancare Luna Marì, sorellina di Santiago nata dall’amore tra Belen e Antonino Spinalbese. E su Instagram Belen ha scritto: “Buon compleanno, mi amor”.