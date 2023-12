Belen in Argentina, in primo Capodanno con Elio: "Mio"

Belen Rodriguez sembra essere più felice che mai per il suo primo Capodanno in Argentina in compagnia del fidanzato Elio Lorenzoni e, sui social, non ha perso occasione per aggiornare i suoi fan.

Belen Rodriguez: il Capodanno con Elio Lorenzoni

Belen Rodriguez fa sul serio con il nuovo fidanzato, Elio Lorenzoni, e nelle ultime ore i due hanno raggiunto insieme l’Argentina, dove trascorreranno il Capodanno in compagnia della famiglia di lei. “Mio”, ha scritto la showgirl nella didascalia a una foto che ritrae Elio Lorenzoni, e che ha subito fatto il pieno di like tra fan, amici e colleghi. Belen non ha nascosto di essere più innamorata che mai dell’imprenditore bresciano, con cui avrebbe ritrovato la felicità dopo la sua separazione da Stefano De Martino.

Nei giorni scorsi la showgirl ha avuto un accesso battibecco con un altro ex, ossia Antonino Spinalbese, che l’ha accusata di essere partita per l’Argentina portando con sé sua figlia Luna Marì e senza il suo consenso. In tanti sono curiosi di sapere se la questione avrà ulteriori sviluppi in futuro ma, al momento, non sono emersi ulteriori particolari in merito alla vicenda. Belen ha fatto sapere che procederà per le vie legali contro l’hair stylist.