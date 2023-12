Belen in intimo manda in tilt i social: la risposta ai suoi haters

Belen in intimo manda in tilt i social: la risposta ai suoi haters

Belen Rodriguez ha mandato in tilt i fan dei social mostrandosi in biancheria intima.

Belen Rodriguez ha postato per un seducente shooting di Natale per un noto brand di lingerie e, sui social, è stata bersagliata dalle critiche degli haters (a cui lei stessa ha deciso di rispondere).

Belen Rodriguez in lingerie

Belen Rodriguez è più bella e seducente che mai e nelle ultime ore, attraverso i social, ha condiviso alcune immagini in cui è ritratta con alcuni completini intimi a tema natalizio. La showgirl ha come sempre fatto il pieno di like tra i suoi ammiratori, ma c’è anche chi non ha perso occasione per prenderla di mira affermando: “Sei Bellisima, ma a volte la bellezza non basta per far innamorare un uomo”, e ancora: “Stupenda, ma se non fai queste foto la tua carriera è finita”. La showgirl argentina ha deciso di replicare scrivendo: “Credici”.

Non è la prima volta che la showgirl replica ai suoi haters e sui social in tanti sono curiosi di saperne di più. Negli ultimi giorni Belen è balzata agli onori delle cronache a causa delle sue accuse verso l’ex marito, Stefano De Martino, che lei stessa ha ammesso la avrebbe tradita. Il ballerino ha preferito non commentare le accuse della showgirl, ma secondo indiscrezioni sarebbe stato a dir poco furioso.