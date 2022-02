Belen, la promessa ai fan per la prossima puntata de Le Iene

Belen Rodriguez reagisce alle polemiche su di lei dopo la prima puntata de Le Iene e rilancia una promessa per il prossimo appuntamento del programma.

Belen Rodriguez è, come noto, la nuova conduttrice de Le Iene e nel corso della prima puntata è finita al centro delle polemiche a causa del suo look ritenuto eccessivo da molti commentatori sui social network. L’argentina, però, sembra aver preso le critiche con sportività ed ha fatto una promessa ai fan per la prossima puntata del programma.

Belen, la promessa sulla prossima puntata de Le Iene

Le accuse rivolte a Belen riguardavano nello specifico l’eccesivo trucco e qualche passaggio di troppo dal chirurgo estestico. Un fan le ha allora scritto su social: “Senza trucco sei bellissima, risplende ancora di più la tua dolcezza”, commento al quale l’argentina ha risposto con fermezza: “Prometto che nella prossima puntata de Le Iene mi trucco di meno!”.

Belen anticipa cosa farà nella prossima puntata de Le Iene

Polemica archiviata, con la conduttrice che si avvia dunque alla seconda puntata del programma che, per sua stessa ammissione, ha sempre visto con grande interesse, sperando un giorno di arrivare a condurlo.

Le Iene, Belen e la promessa per la prossima puntata

Tiene banco poi la vita sentimentale di Belen Rodriguez dopo la separazione da Antonino Spinalbese e il possibile riavvicinamento con Stefano De Martino.

I due sono stati visti spesso insieme, ma entrambi parlano di un semplice rapporto civile tra due genitori separati che vogliono curare gli interessi del figlio.