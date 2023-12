Belen, l'accusa: "Non è il caso di indossare una camicia bianca e parlare di anoressia"

Paola Ferrari ha rotto il silenzio in merito alle dichiarazioni fatte da Belen Rodriguez a Domenica In.

Paola Ferrari è tornata a scagliarsi contro Belen che, in una delle sue ultime interviste tv, ha confessato di aver perso molto peso dopo la sua separazione da Stefano De Martino.

Belen Rodriguez: l’accusa di Paola Ferrari

Di recente Belen Rodriguez ha confessato a Domenica In i retroscena in merito ai tradimenti da lei subiti da parte del suo ex, Stefano De Martino, e ha anche detto di aver perso molto peso e di esser stata costretta a trascorrere del tempo presso una clinica. Paola Ferrari ha commentato quanto detto dalla showgirl affermando:

“C’è gran differenza tra essere buoni ed essere buonisti, e questa è la premessa che faccio perché troppo spesso vedo persone che giustificano situazioni in modo facile, scontato, quasi per lavarsene le mani. Detto questo, i personaggi televisivi hanno fatto un certo tipo di percorso nella vita, e qualunque esso sia – per carità – è sempre legittimo. Ma se metti da sempre in piazza la tua vita privata, tra fidanzati, amanti e mariti di ogni genere, e pure giustamente vivi di immagine e facendoti scattare certe foto, non mi sembra il caso di indossare una camicia bianca e parlare di anoressia e di temi seri e importanti come questo, con le tante ragazze che ci lasciano purtroppo la vita”.

La giornalista ha anche precisato che, a suo avviso, quelle di Belen non sarebbero menzogne ma anche precisato: “Sto dicendo semplicemente che si è dato spazio a un racconto che è ben distante dalle vite davvero difficili di tante donne in Italia.” La showgirl argentina replicherà alle sue parole?