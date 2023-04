Belen Rodriguez aspetta il suo terzo figlio insieme al marito Stefano De Martino? L’indiscrezione è diventata sempre più insistente a causa di un messaggio pubblicato sui social dalla stessa showgirl.

Belen Rodriguez incinta? L’indiscrezione

Negli ultimi mesi Belen Rodriguez ha più volte smentito i rumor in merito a una sua presunta gravidanza ma nelle ultime ore, sui social, si sono intercorse nuove indiscrezioni in merito al presunto arrivo di un suo terzo bebè. La stessa showgirl infatti ha pubblicato un misterioso messaggio che ha insospettito i fan, ma non ha fatto chiarezza in merito alla questione. “Luna piena Luna innamorata Luna in attesa Regala dal suo ventre altre Lune sorridenti per noi”, ha scritto la showgirl.

In tanti hanno visto nel suo messaggio un evidente riferimento alle fasi lunari e ad una ipotetica gravidanza ma, al momento, sulla questione non sono giunte conferme. Belen è già madre di Santiago e Luna Marì e un anno fa è tornata insieme al suo ex marito, Stefano De Martino (padre del suo primo figlio). In tanti speravano di vedere i due nuovamente all’altare o con un altro bebè tra le braccia e che consacrasse la loro ritrovata serenità ma sulla questione entrambi continuano a mantenere il massimo riserbo.