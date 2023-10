In questi ultimi giorni i fan di Belen Rodriguez si stanno preoccupando per le condizioni di salute della showgirl.

In questi ultimi giorni i fan di Belen Rodriguez si stanno preoccupando per le condizioni di salute della showgirl. Cosa sta succedendo?

Belen Rodriguez fa preoccupare i fan: come sta la showgirl?

Negli ultimi mesi si è parlato moltissimo di Belen Rodriguez. La showgirl argentina si è nuovamente separata da Stefano De Martino e entrambi sembrano aver già voltato pagina. La conduttrice al momento è legata sentimentalmente all’imprenditore Elio Lorenzoni, con cui ha deciso di non nascondersi più. Intanto, però, i fan si stanno preoccupati per le sue condizioni di salute. Belen Rodriguez doveva rilasciare alcune interviste dopo la separazione da Stefano, ma sembra aver deciso improvvisamente di prendersi una pausa per un po’ di tempo.

I dettagli che preoccupano i fan di Belen Rodriguez

Sui social Belen Rodriguez non è più attiva come prima e da giorni si sa sempre meno di quello che accade nella sua vita privata. Inoltre, Fabrizio Corona, suo ex fidanzato, a Domenica In ha parlato dello stato di salute della showgirl. “Belen è molto fragile, in questo momento non sta bene. Io le voglio talmente bene che metà basta. Avrebbe bisogno di un aiuto ora. Ma non entriamo nelle sue cose” ha dichiarato l’ex re dei paparazzi. I fan hanno iniziato a preoccuparsi e in tanti si stanno chiedendo come sta Belen Rodriguez, che ha anche svelato di aver perso 7 kg nell’ultimo periodo. Forse aveva solo bisogno di un momento per se stessa, lontana dai riflettori.