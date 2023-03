A Le Iene Belen Rodriguez ha chiesto a Michelle Hunziker cosa ne pensasse di alcune sue famose colleghe e in tanti non hanno potuto fare a meno di pensare alle passate dichiarazioni fatte dalla stessa showgirl argentina sulle colleghe famose Barbara D’Urso e Alessia Marcuzzi.

Belen Rodriguez contro D’Urso e Marcuzzi

Belen Rodriguez non è tipa da mandarle a dire e in passato lo ha dimostrato più volte. La showgirl ha anche svelato di aver discusso con le colleghe Alessia Marcuzzi e Barbara D’Urso, e ha spiegato perché. Quando alla D’Urso ha infatti affermato:

“Abbiamo avuto una discussione quando ero fidanzata con Fabrizio Corona. Quella volta che l’ho mandata a quel paese a le Iene? La reazione non è stata forse delle più gradite ma io non ho nulla contro di lei. I suoi programmi non li apprezzo ma li rispetto, lei è comunque una grandissima professionista che fa il suo lavoro. Il suo ruolo lo copre alla perfezione. Non posso dire nulla davvero“.

La showgirl non è stata tenera neanche sul conto di Alessia Marcuzzi, che in passato è finita nell’occhio del ciclone per un presunto flirt segreto con Stefano De Martino, il marito di Belen.

“La conosco da 10 anni. Se le voglio bene? No, non direi. Non penso proprio me ne voglia nemmeno lei. Perché dico questo? Una volta mi ha chiamata e mi ha insultata pesantemente. Abbiamo fatto delle serate insieme, alcune cene e ci siamo divertite tanto. Se ci siamo ubriacate insieme? Lei non ha bisogno di bere per sembrare ubriaca, è molto simpatica e divertente. Esteticamente è bella, ma siamo due cose diverse. Professionalmente è molto brava. Non posso dire che sia sempre stata corretta con me. C’ho anche litigato. Se ho avuto un flirt in comune con lei? Em, non lo so. Una parola per descriverla? Frizzante“, aveva rivelato la showgirl argentina sul conto dell’ex moglie di Paolo Calabresi Marconi.

Sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi? Alessia Marcuzzi ha preferito mantenere il massimo riserbo sulla questione e non ha replicato alle parole della showgirl.