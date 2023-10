Belen si allontana dal mondo dello spettacolo: "Con Elio una nuova fase"

Belen Rodriguez ha deciso di prendere le distanze dal mondo dello spettacolo? L’indiscrezione è diventata sempre più insistente, e secondo Chi la showgirl starebbe attraversando una fase del tutto nuova della sua vita.

Belen Rodriguez: le indiscrezioni di Chi

Dopo un periodo di lontananza dai social Belen Rodriguez è tornata a mostrarsi in compagnia del nuovo fidanzato, Elio Lorenzoni, e ha fatto sapere in queste ore di aver acquistato una nuova casa. La showgirl al momento non sembra intenzionata a tornare ai suoi impegni tv e, secondo il settimanale Chi, si starebbe godendo questo tempo in compagnia del suo nuovo partner, che finora sarebbe stato l’unico (insieme alla sua famiglia) a starle accanto in questo delicato periodo. Al momento sulla questione non vi sono conferme e la showgirl non ha confermato né smentito la questione.

Del resto lei e Elio si frequenterebbero solo da un paio di mesi, ossia da quando lei ha detto definitivamente addio (per la terza volta) a suo marito Stefano De Martino. I due non hanno parlato pubblicamente dei motivi che li avrebbero condotti alla separazione e Belen continua a mantenere il massimo riserbo sulla vicenda. In tanti credono che la showgirl voglia allontanarsi da tutto ciò che le ricorderebbe il suo ex, come il vecchio appartamento o il suo lavoro in tv.