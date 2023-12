Belen torna ad attaccare Antonino: "Non sa con chi ha a che fare"

Belen Rodriguez si è scagliata via social contro il suo ex, Antonino Spinalbese, con cui ha avuto un acceso botta e risposta nei giorni scorsi.

Belen Rodriguez contro Antonino Spinalbese

A quanto pare il clima è particolarmente teso tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese e, nelle ultime ore, la showgirl è tornata a scagliarsi pubblicamente contro il suo ex, padre di sua figlia Luna Marì ed ex concorrente del Grande Fratello Vip che l’ha accusata di aver portato sua figlia all’estero senza il suo consenso e senza che fosse per lui possibile trascorrere insieme a lei le feste di Natale.

“Cosa ha fatto davvero? Lui non è venuto a prenderla il 25 e il 26 perché non ha voluto. Vuole solo trarne vantaggio mediaticamente, ma non sa ancora con chi ha a che fare”, ha scritto Belen sui social, e ancora: “Sa mentire meglio di quanto voi non crediate. Ho vinto la lotteria con i bugiardi io!”. Sui social in tanti si chiedono se Antonino tornerà a replicare alle sue parole e nel frattempo la showgirl argentina ha fatto sapere che ricorrerà alle vie legali nei suoi confronti. Di recente Belen ha attaccato anche l’altro suo ex, Stefano De Martino, accusandolo pubblicamente di averla tradita.