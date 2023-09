Belve, super ospite atteso nel salotto tv di Francesca Fagnani: di chi si tratta

Una nuova edizione di Belve è ormai alle porte e, secondo indiscrezioni, un super ospite sarebbe atteso nel salotto tv di Francesca Fagnani.

Belve: il super ospite

Molto presto Francesca Fagnani sarà al timone della nuova stagione di Belve e in queste ore è emerso che la segretaria del PD Elly Schlein sarà una delle super ospiti di questa edizione. Al momento sulla questione non vi sono conferme, ma il blog di Davide Maggio ha fatto sapere che Schlein “ha accettato l’invito di Francesca Fagnani a raccontarsi in una maniera decisamente inedita”. In tanti non vedono l’ora di saperne di più e sono curiosi di sapere se davvero la segretaria del Pd abbia accettato l’invito per partecipare a Belve.

Gli ospiti della nuova stagione

In tanto, stando a quanto emerso nelle ultime settimane, tra gli ospiti della nuova stagione del programma tv vi saranno Stefano De Martino, Raoul Bova, Arisa, Fabrizio Corona ed Emanuele Filiberto di Savoia. In tanti si chiedono se all’interno del programma Stefano De Martino romperà finalmente il silenzio sulla sua discussa rottura da Belen e se la showgirl farà lo stesso in qualche altro programma tv. Sulla questione per il momento non sono emersi ulteriori dettagli e ai fan non resta che attendere ulteriori sviluppi.