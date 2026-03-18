Una maxi-rissa ha coinvolto un gruppo di giovanissimi, divisi in due fazioni che si sono colpiti a colpi di pugni e mazze da baseball per impadronirsi del territorio e ristabilire le gerarchie di dominio. Le indagini dei Carabinieri hanno portato in manette altri indagati che inizialmente non sono stati rintracciati.

La rissa del 5 ottobre scorso

Tutto fa riferimento ad una rissa avvenuta nella notte del 5 ottobre scorso fuori da una discoteca in località Montesarchio in provincia di Benevento. Lì infatti si sarebbero fatti trovare dei ragazzi originari del capoluogo, dopo aver saputo della presenza dei rivali originari di valle Vitulanese.

Difatti hanno aggredito due giovani a calci e pugni, utilizzando anche un manganello. Uno dei due è riuscito a fuggire ma è stato immediatamente fermato dal resto della banda e le ferite lo hanno costretto al ricovero ospedaliero.

La prognosi per il giovane, Gaetano Cusano, queste le generalità è stata di 20 giorni.

Gli altri arrestati, protagonisti del pestaggio

Per il ferimento di Gaetano Cusano furono arrestati 4 giovani che stanno scontando il carcere, tuttavia le indagini dei Carabinieri sono continuate sino ad oggi quando sono stati trovati gli altri complici.

Difatti i giovani di Benevento erano una decina in totale e si sarebbero recati davanti al locale per pestare i rivali, oltre a Cusano fu ferito in modo più grave anche un suo amico la cui prognosi è rimasta di “pericolo di vita” per oltre un mese.

Come riporta TGCom24.it sono finiti ora in manette altri 8 giovani che sommandosi ai 4 già in carcere portano il totale a 12, come peraltro aveva segnalato l’Arma nelle sue indagini che ora possono definirsi concluse.