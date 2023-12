Beppe Grillo ricoverato in ospedale: le sue condizioni non sarebbero preoccup...

Beppe Grillo si trova ricoverato in ospedale a Cecina (Livorno) per alcuni accertamenti: si è presentato domenica 10 dicembre per un malore.

Beppe Grillo è stato ricoverato in ospedale a Cecina (Livorno). Il fondatore del Movimento 5 stelle si è presentato domenica 10 dicembre presso il nosocomio dopo essersi sentito male. Al momento, Grillo si trova ancora ricoverato per alcuni accertamenti, ma secondo quanto filtra dalla struttura, le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.

Beppe Grillo: possibili dimissioni imminenti

Grillo è stato trattenuto nella giornata di lunedì 11 dicembre nel reparto di osservazione breve dell’ospedale per sottoporsi ad esami medici e trattamenti. Attualmente, la situazione sembra gestibile, tanto che si prospettano dimissioni imminenti per lui. Secondo quanto trapela dallo staff del comico, il periodo di attesa in ospedale in questi giorni sembra essere legato alla necessità di ottenere i risultati di alcune analisi da parte del corpo medico. Una misura precauzionale, spiegano, ma molto probabilmente si concluderà con la sua rapida dimissione.

Beppe Grillo: nulla di preoccupante

Le condizioni generali di salute di Grillo sembrano essere positive, e il problema che lo ha colpito domenica mattina (portandolo al pronto soccorso) sembra essere sostanzialmente risolto. Insomma, sembra che il garante del Movimento Cinque Stelle possa presto tirare un sospiro di sollievo e fare ritorno a casa.

Beppe Grillo: la villa a Marina di Bibbona

In passato, Beppe Grillo ha già fatto ricorso al pronto soccorso di Cecina. Infatti, da un po’ di tempo, il fondatore del Movimento trascorre periodi variabili nella sua residenza a Marina di Bibbona, sia durante l’estate che in inverno. Proprio da questa casa, due anni fa, il garante smentì voci di tensioni con Giuseppe Conte, condividendo una foto che li ritraeva insieme a pranzo; successivamente, Conte sarebbe diventato il presidente del partito fondato da Grillo. La presenza di Grillo è ben nota tra i residenti locali, che lo hanno visto sempre più spesso nella zona.