L’allarme è stato lanciato da alcuni vicini che, dopo aver sentito le richieste di aiuto della donna, hanno chiamato i carabinieri.

Napoli, aggredisce la compagna con un nunchaku

Gli uomini dell’Arma sono subito intervenuti per difendere la vittima, una donna di 42 anni che presentava evidenti segni di violenza sul collo. Anche davanti ai carabinieri l’uomo, un 36enne residente nel quartiere di Chiaia, ha continuato ad avventarsi contro la donna armato di un nunchaku. Si tratta di un’arma asiatica composta da due bastoni e una catena. Nonostante la presenza dei militari, ha apertamente minacciato di morte la fidanzata. I carabinieri hanno preso le difese della donna e, dopo una colluttazione, sono riusciti a disarmare l’aggressore.

I precedenti di violenza

La 42enne ha confessato che il compagno aveva già avuto scatti di rabbia. Nella coppia lei era l’unica con una fonte di reddito, pur avendo un’occupazione saltuaria. Lui, invece, aveva problemi di alcolismo e più di una volta le aveva chiesto soldi per comprare l’alcol. Qualora lei si rifiutasse di darglieli diventava violento e pericoloso. L’uomo è stato arrestato e portato in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le accuse a suo carico sono di maltrattamenti in famiglia, minaccia, tentata estorsione e resistenza a pubblico ufficiale.