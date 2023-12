Lo stalking andava avanti ormai da mesi, ma la ragazza 16enne minimizzava il comportamento del suo fidanzato di cinque anni più grande. Per questo motivo sua madre ha deciso di prendere in mano la situazione e andare a denunciare il giovane alle autorità.

Madre denuncia fidanzato della figlia: l’accaduto

Il 21enne la seguiva, entrava nel registro elettronico della scuola per verificare le lezioni che frequentava, le impediva di passeggiare con la madre, la tempestava di domande sulle sue passate relazioni ed era arrivato anche a minacciarla. La vita della 16enne era resa ormai impossibile dal suo fidanzato, ma lei non voleva accettare la reatà e continuava a minimizzare l’accaduto. Sua madre, però, ha deciso di intervenire in prima persona e mettere fine a tutto questo andando dalla Polizia.

Madre denuncia fidanzato della figlia: il commento

La Procura di Marsala ha aperto un’indagne sulla vicenda e ha verificato che quanto raccontato dalla madre della 16enne corrispondesse alla verità. ‘La Repubblica’ descrive quale sia stata la risposta giudiziaria: braccialetto elettronico al polso del ragazzo che non può avvicinarsi alla giovane a meno di 300 metri da lei. Anche la ragazza dovrà indossarne uno, per verificare che il 21enne sia effettivamente alla giusta distanza. Il procuratore di Marsala Fernando Asaro ha commentato la decisione: “È una situazione molto delicata. Ma davanti alla determinazione di una madre ci siamo assunti la grande responsabilità di entrare a gamba tesa nella vita privata di questi ragazzi. La madre che denuncia, la figlia che nega. Non sappiamo come sarebbe finita questa storia se non lo avessimo fatto“.