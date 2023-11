La donna, di 27 anni, è stata accusata di aver ucciso i due figli, soffocandoli.

Bergamo, madre accusata di duplice infanticidio

La donna è una giovane madre di origini indiane, residente da molti anni a Pedrengo, in provincia di Bergamo. Secondo le accuse avrebbe tolto la vita alla figlia di appena 4 mesi nel 2021 e al figlio di 2 anni nel 2022. Entrambe le vittime sono state soffocate. In tutti e due i casi era stata proprio lei a chiamare i soccorsi, sebbene tutti gli sforzi dei sanitari si fossero rivelati inutili. Nella giornata di oggi i carabinieri hanno arrestato la ragazza, eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare.

Le accuse

Alla morte della bambina, il 15 novembre 2021, si era pensato subito alle cause naturali, riconducibili ad un rigurgito alimentare. Quando, tuttavia, è avvenuta la medesima disgrazia l’anno seguente, le forze dell’ordine si sono allarmate. I militari dell’Arma hanno avviato le indagini, che oggi hanno portato alla custodia in carcere della madre.

L’autopsia sul figlio

Con la morte del bambino, il 25 ottobre 2022, la Procura ha disposto che sulla salma fosse effettuata l’autopsia. I risultati hanno convinto i carabinieri a riesumare anche il corpo della sorella. L’esame ha, infatti, dimostrato che la morte è avvenuta per un’asfissia meccanica acuta da compressione del torace. Per gli inquirenti il soffocamento stato causato inequivocabilmente da un’azione volontaria. In entrambe le occasioni, inoltre, la donna si trovava da sola in casa con le sue innocenti vittime.