Bergamo, azienda regala 1000 euro ad ogni dipendente contro il caro vita

Brembo "mette il freno al caro vita", l'azienda regala 1000 euro lordi ad ogni dipendente per affrontare la difficile situazione attuale del paese

Belle notizie da Bergamo, dove un’azienda regala 1000 euro ad ogni dipendente contro il caro vita. E non un’azienda qualunque ma lo storico marchio Brembo, che ha deciso di fare una bella sorpresa ai suoi lavoratori italiani. In termini tecnici si è trattato di un contributo economico di mille euro lordi per tutti i collaboratori attivi in Italia.

In termini di target la Brembo li ha voluti elargire per far fronte ai rincari del costo della vita in un momento così difficile.

Azienda regala 1000 euro ad ogni dipendente

Ecco che quindi i dipendenti dalla Brembo, la storica azienda leader mondiale di impianti frenanti per auto e moto fondata nella Bergamasca da Italo Breda e Emilio Bombassei, hanno avuto la sorpresa. Una nota aziendale della società che è attivissima anche in Formula 1 ha spiegato le motivazioni di quella decisione.

Nel 2020 Brembo ha fatturato oltre due miliardi di euro e il presidente esecutivo Matteo Tiraboschi ha detto: “In una fase in cui nel nostro Paese il forte aumento del costo della vita sta incidendo in modo importante sul bilancio delle persone e delle famiglie, abbiamo voluto dare un segnale concreto a tutti i nostri collaboratori”.

Tiraboschi: “Dare attenzione alle persone”

E ancora: “Brembo ha sempre riposto particolare attenzione alle persone e anche in questa occasione vuole dimostrare loro la sua vicinanza”.

Dall’azienda hanno inoltre fatto sapere che il contributo straordinario in questione verrà corrisposto con la retribuzione del mese di maggio e il valore complessivo stanziato da Brembo è di circa 6 milioni di euro.