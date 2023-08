Un pericoloso incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di ieri a Vigevano San Martino, un piccolo paese situato nei pressi di Bergamo. Nello schianto tra un’automobile e una motocicletta è rimasta gravemente ferita una ragazza di 27 anni che è stata trasferita in elicottero in ospedale: la giovane è ricoverata in codice rosso.

Bergamo, scontro tra auto e moto all’incrocio: grave una ragazza di 27 anni

Il grave sinistro è avenuto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 23 agosto, sulla strada statale 42 a Vigevano San Martino, nei pressi dell’Eurospin del paese. La zona non è nuova ad incidenti come quello avvenuto ieri, quando un’automobile e una motocicletta si sono scontrate violentemente. Ad avere la peggio è stata una ragazza di 27 anni che era alla guida del mezzo a due ruote.

L’intervento dei soccorso: la ragazza è ricoverata

I medici del 118 sono arrivati sul luogo del sinistro e hanno subito fornito le prime cure alla 27enne sul posto per poi traferirla in elicottero all’ospedale. La giovane è stata ricoverata in codice rosso e al momento non si sa molto delle sue condizioni di salute. Non è chiaro se la ragazza stia lottando tra la vita e la morte o se questo pericolo sia stato scongiurato.