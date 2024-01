Secondo voci di corridoio, Pier Silvio Berlusconi sarebbe particolarmente affascinato da Samira Lui. Sarebbe stato proprio l’ad di Mediaset a favorire l’ingresso della gieffina nel programma La ruota della fortuna. In tutto ciò, non è sfuggita la reazione di Silvia Toffanin.

Berlusconi affascinato da Samira Lui: la mossa di Toffanin non sfugge

Samira Lui è diventata popolare grazie alla partecipazione al GF 2023. La sua avventura non è durata molto, eppure, una volta abbandonato il reality, si sono aperte le porte de La ruota della fortuna. Stando a voci di corridoio, sarebbe stato proprio Pier Silvio Berlusconi a volere la sua promozione accanto a Gerry Scotti.

L’indiscrezione su Berlusconi e Samira Lui

Su Dagospia si legge:

“Le malelingue sostengono che la ‘promozione’ di Samira sia stata una decisione presa direttamente da Pier Silvio Berlusconi. (…) Chi la conosce, la descrive come una ‘gnoc*a con la testa’: non sarebbe insomma una pupa da esposizione. Sa stare a tavola, sa come tenere le posate e con i giornalisti si mostra umile. Al GF vip si aspettavano che una bonazza di tali fattezze scatenasse il delirio sentimentale nella Casa e invece ha mantenuto un profilo basso: zero scandali. Samira vive a Napoli con il fidanzato Luigi Punzo, conosciuto a Formentera, e dietro gli occhi da micia nasconde una determinazione d’acciaio. (…) Chissà se la stima professionale mostrata da Pier Duri a Samira, con annesso abbraccio polipesco, ha infastidito Silvia Toffanin. Ah, non saperlo…”.

Berlusconi è talmente tanto affascinato da Samira che, in occasione del brindisi di Natale a Mediaset, ha addirittura accettato di posare per un selfie al suo fianco. Pier Silvio, come sostengono i beninformati, non ama prestarsi a foto di questo tipo, ma per la Lui ha fatto un’eccezione.

Berlusconi affascinato da Samira Lui: la reazione della Toffanin

In tutto ciò, a stupire è stata la reazione di Silvia Toffanin. Stando a quanto sostiene Dillinger News, la conduttrice non avrebbe gradito le attenzioni di Berlusconi a Samira, tanto da essere arrivata a chiedere un favore al suo staff. Pare, infatti, che il profilo Instagram di Verissimo abbia tolto il segui alla Lui.