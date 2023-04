Berlusconi al San Raffaele: Zangrillo non rilascia dichiarazioni

Il medico personale di Silvio Berlusconi, Alberto Zangrillo, ha lasciato nella serata di ieri la clinica del San Raffaele di Milano, l’ospedale dove il Cavaliere è tornato ad essere ricoverato solo una settimana dopo il suo ritorno ad Arcore. Il medico ha preferito non rilasciare alcuna dichiarazione ai giornalisti.

Berlusconi ricoverato in terapia intensiva: Zangrillo non rilascia dichiarazioni

Le condizioni di salute di Silvio Berlusconi sembrano essere critiche. Il ‘Corriere della Sera‘ ha fatto sapere che il leader di Forza Italia sarebbe tornato al San Raffaele non per delle semplici visite di routine, ma per sottoporsi alle cure per la leucemia. L’86enne, infatti, sarebbe afflitto dalla grave patologia del sangue e sarebbe molto debilitato. Il Cavaliere è ricoverato da ieri nel reparto di terapia intensiva ed è seguito, tra gli altri anche dal suo medico di fiducia: il professor Alberto Zangrillo. Zangrillo, uscendo in serata dall’ospedale ha preferito non rilasciare dichiarazioni sullo stato fisico di Berlusconi, rivolgendo solo una battuta ai giornalisti presenti: “Andate a dormire.”

Le parole incoraggianti di Alessandro Cattaneo e Paolo Berlusconi

Aveva, invece, rilasciato dichiarazioni più incoraggianti il deputato di Forza Italia Alessandro Cattaneo, intervenuto nel corso della serata di ieri a ‘Sky Tg24’: “Il presidente Berlusconi già la settimana scorsa si era recato al San Raffaele per alcune visite, era stato trattenuto per due giorni e poi era tornato subito al lavoro, non risparmiandosi come fa sempre. Oggi si è reso necessario un altro ricovero. È nelle migliori mani possibili, quelle dei medici del San Raffaele. Confidiamo di poterlo avere presto con noi di nuovo al lavoro.” Mostrava tranquillità anche Paolo Berlusconi che, sempre ieri, aveva fatto riferimento alla forza d’animo del fratello: “È stabile, è una roccia, ce la farà anche stavolta.”