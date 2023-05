Beyoncé e Jay-Z hanno acquistato una villa di 200 milioni di dollari

Si sa che Beyoncé e Jay-Z sono una coppia ricca e famosa che ama sorprendere il pubblico e questa volta hanno conquistato un nuovo, fantastico: l’acquisto della villa più costosa della California. Come informa Biccy, il maestoso edificio, di 2.000 metri quadrati, è stato progettato dall’architetto giapponese Tadao Ando, lo stesso che sta progettando una villa a Bel Air per Kanye West. Sei anni fa Jay-Z e Beyoncé (che è attualmente in tour) acquistarono una villa di 88 milioni di dollari, che oggi ne vale più di cento.

Quanto hanno pagato Beyoncé e Jay-Z?

Come si legge da TMZ, la casa acquistata dai due coniugi vip “era di proprietà e costruita da William Bell, uno dei più grandi collezionisti d’arte del mondo. Bell ha impiegato quasi 15 anni per costruire la struttura interamente in cemento”. Sembra che Beyoncé e Jay-Z abbiano pagato oltre 200 milioni di dollari per l’immobile.

Qui alcune immagini della magione trapelate online.

Beyoncé and Jay-Z have bought the most expensive home ever sold in California at $200 million, TMZ reports. pic.twitter.com/d2Y4lozIx7 — Pop Base (@PopBase) May 19, 2023

Hanno superato il precedente record

Acquistando la casa più costosa della California, Beyoncé e Jay-Z hanno superato il precedente record di 177 milioni di dollari. Si tratta anche del secondo affare immobiliare più costoso avvenuto negli Stati uniti: il primo appartiene a un colossale appartamento sito a New York, dal valore di 238 milioni.