Prima o poi Jasmine Carrisi entrerà a far parte del cast di un’edizione del Grande Fratello Vip. Già in passato, la figlia di Al Bano ha avuto la possibilità di accedere alla Casa più spiata d’Italia, ma ha declinato l’offerta.

La richiesta di Alfonso Signorini ad Al Bano

Era il 2021 quando Alfonso Signorini si presentò da Al Bano per chiedergli se avrebbe voluto partecipare al Grande Fratello Vip, proprio insieme alla figlia Jasmine. In quel caso, però, il cantante di Cellino San Marco aveva rifiutato: “Alfonso ha chiesto di farlo a me e mia figlia. Personalmente ho rifiutato perché non lo vedo un programma adatto a me. Se lei ha detto di non non è certo stato perché influenzata da me o da sua madre Loredana. Jasmine ha scelto da sola di non andare.”

GF Vip, Jasmine Carrisi pronta ad entrare nella Casa? Le dichiarazioni

Nell’ultima intervista rilasciata per il settimanale ‘Nuovo‘, Jasmine Carrisi è tornata a parlare della possibilità di diventare una gieffina: “Se è un’esperienza che mi incuriosisce oppure no? Sì, ma vi prenderò parte quando avrò una carriera consolidata, come ha fatto papà con i reality. Oggi comunque la mia priorità resta la musica. Accanto a me ho anche mia madre. Mi dà consigli sia per la carriera musicale sia per quella televisiva, è quasi come se fosse la mia manager. Chi meglio di lei può darmi le indicazioni più giuste per questo settore?!” Sembrerebbe, dunque, solo questione di tempo: ma prima o poi avremo il piacere di seguire la brava Jasmine anche nel reality di Canale 5.