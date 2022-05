Biagio D’Anelli contro Mercedesz Henger: “Smania di apparire”

Biagio D'Anelli contro Mercedesz Henger per la sua partecipazione all'Isola dei Famosi mentre la mamma è in ospedale.

Biagio D’Anelli ha criticato aspramente la partecipazione di Mercedesz Henger all’Isola dei Famosi. L’ex Vippone, ovviamente, si riferisce al fatto che la ragazza ha accettato di partire per l’Honduras nonostante il ricovero della mamma Eva in ospedale.

Biagio D’Anelli contro Mercedesz Henger

La partecipazione di Mercedesz Henger all’Isola dei Famosi 2022 continua a far discutere. In molti non apprezzano il fatto che la ragazza sia partita per l’Honduras nonostante l’incidente della madre Eva. Quest’ultima è ricoverata presso un ospedale romano e, anche se non è in pericolo di vita, le sue condizioni sono delicate. E’ bene sottolineare che Memi ha deciso di partecipare al reality honduregno dopo aver ricevuto tutte le rassicurazioni del caso dalla stessa Eva.

Nonostante ciò, le critiche sono arrivate puntuali come un orologio svizzero. A dire la sua anche Biagio D’Anelli, che ha espresso un giudizio piuttosto pungente.

Le parole di Biagio D’Anelli

Via Instagram, un utente gli ha chiesto: “Il tuo pensiero sulla figlia di Eva, che è andata all’Isola mentre la mamma sta male?“. D’Anelli ha risposto:

“Quando la smania d’apparire è più importante dell’amore verso la propria mamma”.

Biagio ha sottolineato che Mercedesz ha preferito il lavoro, quindi la possibilità di apparire, all’amore nei riguardi della madre.

Mercedesz all’Isola nonostante l’incidente di Eva

Anche se in molti criticano la scelta della baby Henger, è bene sottolineare che la stessa Eva, in diretta a Pomeriggio 5, ha appoggiato la scelta della figlia. L’ex porno star ha ammesso che, vederla in tv, le farà più piacere che averla al suo fianco a piangere per le sue condizioni di salute.