Eva Henger in ospedale, polemiche per la figlia all'Isola dei Famosi: la replica dell'ex porno star.

Mentre Eva Henger è in ospedale a causa di un brutto incidente di auto, la figlia Mercedesz è in Honduras come concorrente dell’Isola dei Famosi. Le polemiche sono nate in un lampo e l’ex porno star, in diretta con Pomeriggio 5 dal nosocomio romano, ha replicato a tutte le accuse.

Eva Henger in ospedale: polemiche per la figlia all’Isola

Nelle ultime ore, Eva Henger è stata trasferita in eliambulanza dall’Ungheria a Roma. E’ stata ricoverata in un ospedale della Capitale dove riceverà cure adeguate da parte del professor Lorenzetti. Nel corso dell’ultima puntata di Pomeriggio 5, medico e paziente si sono collegati con Barbara D’Urso, rivelando che in calendario ci sono diversi interventi. Eva dovrà affrontare parecchie operazioni, ma non è in pericolo di vita. Oltre a parlare delle sue condizioni di salute, l’ex pornostar ha replicato anche alle polemiche in merito alla presenza della figlia all’Isola dei Famosi.

La Henger spegne le polemiche sulla figlia

Eva, incalzata da Barbara D’Urso, ha dichiarato:

“Quando è successo l’incidente lei era in Honduras in quarantena e le ho detto io di non tornare. Nessuno deve rinunciare a una cosa bella per me. A me fa più piacere vederla lì, almeno mi fa compagnia come mi fai compagnia tu Barbara. Mi fa più piacere, anziché piangere qui con me. Se sta a L’Isola la vedo di più perché io abito in Ungheria per seguire mia figlia con la scuola, mentre lei sta fissa in Italia. Alla fine questo è il suo lavoro. A me dispiace perché questa sua esperienza era già fissata, il mio incidente è venuto dopo”.

La Henger ha sottolineato di essere stata lei a chiedere a Mercedesz di partire per l’Isola dei Famosi. Se fosse rimasta al suo capezzale avrebbe perso inutilmente un’occasione di lavoro e, in più, non avrebbe potuto fare niente per le sue condizioni.

Come sta Eva Henger?

Come sottolineato dal professor Lorenzetti, Eva dovrà sottoporsi a diverse operazioni. Pertanto, passeranno ancora alcuni mesi prima che possa tornare alla sua vita di sempre. Accanto alla Henger nell’ospedale romano c’è il marito Massimiliano Caroletti, anche lui ricoverato, ma con problemi fisici nettamente inferiori.