Bianca Atzei, il pancione è enorme: "Siamo arrivati a questo punto"

Tra meno di un mese, Bianca Atzei diventerà mamma.

Essendo arrivata quasi alla fine della gravidanza, il suo pancione è davvero enorme. E’ per questo che, via social, ha mostrato un modo alternativo di mangiare.

Bianca Atzei: il pancione è enorme

Bianca Atzei e il compagno Stefano Corti stanno per diventare genitori per la prima volta. Tra meno di un mese nascerà Noa Alexader e i due non vedono l’ora di stringerlo tra le braccia. Il pancione della cantante è davvero enorme e lei si diverte a mostrarlo ai fan.

Un modo alternativo di mangiare by Bianca

Con una serie di Instagram Stories, Stefano ha inquadrato Bianca mentre è seduta a tavola per la cena. Il pancione della Atzei è talmente grande che le impedisce di mangiare in modo normale. E’ per questo che è quasi distesa sulla sedia, con il piatto appoggiato sulla pancia. “Ebbene sì, siamo arrivati a questo punto“, ha scritto Bianca a didascalia dello scatto.

Quando nasce Noa Alexander?

Il piccolo Noa Alexander Corti Atzei dovrebbe nascere nel mese di gennaio 2023.

Bianca e Stefano non vedono l’ora di stringere tra le braccia il primo frutto del loro amore, soprattutto dopo che hanno vissuto la terribile esperienza dell’aborto.