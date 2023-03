Bianca Atzei mostra la cicatrice del parto: "Il segno più bello"

A distanza di poco più di un mese dalla nascita del primo figlio, Bianca Atzei ha condiviso con i fan la cicatrice del parto. Il suo messaggio è commovente.

Bianca Atzei: la cicatrice del parto

Il 18 gennaio 2023, Bianca Atzei è diventata mamma del piccolo Noa Alexander, primo frutto dell’amore che la lega a Stefano Corti. La cantante ha coronato il sogno di avere un bambino dopo aver vissuto la terribile esperienza dell’aborto spontaneo. Oggi è felice come non mai, tanto da voler condividere con i fan la cicatrice del parto.

Il messaggio di Bianca Atzei

Tramite il suo profilo Instagram, Bianca ha condiviso una foto in cui si mostra in intimo. La cicatrice del parto è ben evidente, ma per lei non è un dramma. Anzi, a didascalia ha scritto:

“Hai lasciato sul mio corpo il segno più bello della mia vita”.

La reazione dei fan

Bianca non è preoccupata del segno indelebile che il parto di Noa ha lasciato sulla sua pelle. Piano piano si rimetterà in forma e, forse, la cicatrice sarà anche meno visibile. I fan hanno immediatamente commentato lo scatto, riempiendola di messaggi carichi di affetto. Si legge: “Io ne ho due, due linee che sorridono di amore e vita. Potessi scegliere non le cancellerei neanche“, oppure “Cicatrici che profumano di vita“, o ancora “Il tatuaggio più bello che si possa mai fare“.