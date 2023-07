Bianca Atzei: "Stefano vuole il secondo figlio, io invece..."

Bianca Atzei ha risposto ad alcune domande dei fan relative al parto e alla sua gravidanza. La cantante è diventata mamma di un bambino che ha deciso di chiamare Noa Alexander.

Bianca Atzei: il primo figlio

Bianca Atzei ha realizzato il sogno di diventare madre accanto al suo compagno, Stefano Corti, e in queste ore ha aggiornato i fan sulla sua vita da mamma e sul desiderio di un altro figlio. La cantante ha anche ammesso che Stefano Corti desidererebbe ardentemente un secondo bambino mentre lei sarebbe ancora incerta. “Sto finendo di trovare il mio equilibrio psico fisico dopo il parto”, ha ammesso, e ancora: “Stefano me lo chiede ogni giorno… Ora non me la sento!”.

La cantante ha più volte parlato delle difficoltà da lei incontrate prima di riuscire ad avere il piccolo Noa Alexander (ha infatti avuto un aborto) e ha anche replicato alle numerose critiche da lei ricevute per essersi mostrata senza veli a pochi giorni dal parto. Ogni giorno Bianca Atzei utilizza i suoi canali social per svelare dettagli e retroscena relativi alla sua maternità e alla sua vita accanto a Stefano Corti e in tanti, tra i suoi fan, sono sempre più curiosi di saperne di più sul suo conto.