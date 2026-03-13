Bianca Guaccero è incinta? Si infiamma il gossip attorno alla conduttrice 45enne, già mamma di Alice, che sta vivendo una relazione molto serena accanto al ballerino di “Ballando con le Stelle“, Giovanni Pernice.

Bianca Guaccero, matrimonio in vista con Giovanni Pernice?

Dal punto di vista sentimentale è senza dubbio un periodo magico per Bianca Guaccero, impegnata da qualche anno con il ballerino Giovanni Pernice. Nonostante la differenza di età, lui ha dieci anni in meno della conduttrice, la relazione pare proceda a gonfie vele tanto che negli ultimi mesi sono circolate diverse voci su un possibile matrimonio tra i due. La sorpresa romantica di lui a Parigi in occasione del compleanno di lei non hanno fatto altro che alimentare queste voci. Nelle ultime ore, invece, è esploso un nuovo gossip, Bianca Guaccero è incinta?

Bianca Guancero è incinta? Il pancino sospetto che infiamma il gossip

Dopo le indiscrezioni su un possibile matrimonio tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, ora si parla di una possibile gravidanza della conduttrice, oggi 45enne. A insospettire alcune foto di Bianca nelle quali qualcuno ha notato un pancino sospetto, tanto che a rilanciare le foto l’esperta di gossip Deianira Marzano. Ma, sarà davvero così? Al momento si tratta solo di supposizioni, non c’è nulla di confermato.