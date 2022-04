Big Show, abito da “fatina” per Cristina D’Avena: i fan sono in visibilio

La "regina delle sigle" Cristina D'Avena ha scelto un look da "fatina" che ha incantato i fan. Non è sfuggito però un dettaglio dei vestito.

Cristina D’Avena è stata probabilmente una delle sorprese più piacevoli a Big Show. La regina delle sigle, nelle vesti di inviata ha scelto in questo nuovo e atteso appuntamento andato in onda giovedì 28 aprile, un look da fatina. I più attenti avranno notato che non si tratta di una scelta stilistica inedita: solo nella puntata precedente Cristina aveva sfoggiato un lungo vestito da principessa rosa.

Nonostante ciò, le attese sono state assolutamente all’altezza e le reazioni entusiaste dei fan l’hanno certamente premiata.

Big Show, il dettaglio dell’abito di Cristina D’Avena attira l’attenzione

L’amata cantante per l’occasione ha scelto di osare con il colore argento presente nell’abito in varie tonalità e che le dona una luce tutta particolare. Non manca naturalmente la giacca di pelle questa volta di un bel colore turchese. I capelli naturalmente sono stati lasciati sciolti, mentre ai polsi vediamo una fila di braccialetti che impreziosiscono il tutto.

Cristina D’Avena: “Pronta per la Mission Impossible”

Nel frattempo i commenti dei fan sono stati i più diversi.

C’è chi ha apprezzato l’outfit indossato dalla cantante e le ha fatto mille complimenti sul vestito, ma c’è stato anche chi ha chiesto perchè non optasse per uno stile diverso, magari più sportivo e chi infine ha scherzato sulle pose “da agente segreto” come un utente che ha scritto: “Ma hai preso il porto d’armi?”.