Vicenda tragica dalla dinamica ancora poco chiara quella avvenuta nel Pavese, dove una bambina di 5 anni ha perso la vita dopo essere stata sbalzata fuori dal finestrino della sua macchina.

Viaggiava col finestrino abbassato

La piccola si chiamava Clarissa Spadaro e intorno alle 12:30 di ieri, lunedì 22 maggio 2023, viaggiava sul sedile posteriore di un’Honda Jazz guidata dalla mamma per andare a fare una vaccinazione a Vigevano (Pavia). L’incidente è avvenuta in pieno centro, all’incrocio tra via Mentana e via Quarto: a causa di un violento impatto laterale (dal fianco della portiera) contro un’altra vettura la piccola è schizzata fuori dal finestrino abbassato sbattendo la testa contro un palo della luce.

Cosa non torna nella dinamica

Per il momento, si possono avanzare solo ipotesi. Una mancata precedenza da parte di una delle due vetture coinvolte e il fatto che la bambina viaggiasse senza cintura di sicurezza sono le due più accreditate. Nel frattempo il magistrato di turno ha disposto una serie di accertamenti per capire come sia stata possibile una dinamica tanto sfortunata su una strada urbana e, quindi, a velocità ridotta. Dopo l’incidente, si sono precipitati sul posto gli operatori del 118. Al arrivo la piccola Clarissa era già in coma: trasportata in eliosoccorso all’ospedale di Vigevano, è morta nel pomeriggio. Illese la madre 46enne e la donna al volante dell’altra macchina.