Bimbo di 4 anni muore in incidente d'auto, la mamma: "Colpo di sonno dopo 18 ore in ospedale"

A Spresiano, nel Trevigiano, si è consumata una tragedia.

Un bimbo di 4 anni muore in un incidente. A guidare l’auto la madre del bambino. L’incidente è stato causato da un colpo di sonno della donna.

Il drammatico scontro dell’auto è accaduto l’11 febbraio. Nicole, la mamma del bambino, ha raccontato di essere stata tutta la notte accanto al bambino ricoverato in ospedale per bronchite. La donna quindi non aveva chiuso occhio nella nottata per prendersi cura del suo Eduard.

La madre aveva passato la notte accanto al figlio

La madre del bambino era alla guida di una Bmw X1. L’auto si è schiantata contro un platano. La 34enne ha ammesso di aver trascorso circa 18 ore al pronto soccorso insieme al bambino e di essersi addormentata quando era al volante.

Stando al racconto dei presenti sul luogo dell’incidente la vettura ha sbandato sul lato destro della strada e ha divelto il palo di un cartello stradale per andare poi a sbattere contro un albero.

Il mezzo è andato distrutto, infatti, la donna è uscita viva per miracolo dall’incidente.

La causa dell’incidente: un colpo di sonno

Il piccolo Eduard era seduto sul seggiolino con le cinture allacciate, ma purtroppo la rianimazione da parte dei soccorritori non è stata utile a salvargli la vita.

Nicole, in preda alla disperazione, ha ripetuto più volte: «Ho avuto un colpo di sonno». La donna è ancora ricoverata in ospedale e oltre ad aver riportato lesioni è in forte stato di shock.

La Procura di Treviso sta indagando sulla vicenda per omicidio stradale.

