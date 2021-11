Bimbo di 8 anni ha un malore di notte: il nonno chiama i poliziotti che lo salvano

Vincenzo, 8 anni, ha avuto un malore, ma il nonno non riusciva a portarlo in ospedale. I poliziotti lo hanno salvato.

Una notizia dal lieto fine arriva dal Napoletano, dove un bimbo di 8 anni ha avuto un malore durante la notte e il nonno, impossibilitato a portato d’urgenza in ospedale, ha chiamato i poliziotti che lo hanno salvato.

Napoli, bimbo di 8 anni ha un malore: il nonno chiama la polizia

Tempestività e sangue freddo hanno aiutato il piccolo Vincenzo, che a soli 8 anni ha avuto un malore nella notte.

Fondamentale è stato l’intervento della polizia di Secondigliano. Il nonno del bambino, infatti, non riusciva a raggiungere l’ospedale a causa delle strade bloccate dal traffico. Così ha chiamato la polizia e una pattuglia è giunta in soccorso del piccolo.

Per portarlo in ospedale in tempi brevi, i poliziotti hanno scortato l’auto guidata dal nonno.

Bimbo di 8 anni ha un malore: il nonno chiama la polizia che lo scorta in ospedale

Grazie all’immediato aiuto della polizia, il nonno e il suo nipotino hanno raggiunto l’ospedale, dove Vincenzo è stato affidato al personale medico sanitario del pronto soccorso.

Il piccolo è stato visitato e assistito e ora, fortunatamente, sta bene.

Bimbo di 8 anni ha un malore e il nonno chiama la polizia: l’incontro dopo l’ospedale

Una volta tornato a casa in seguito allo sgradevole imprevisto, i poliziotti hanno voluto incontrare il bambino, al quale hanno portato anche un regalino.

Gli agenti hanno portato al bimbo alcuni gadget della Polizia di Stato e il piccolo Vincenzo, gioioso ed entusiasta per il momento, ha sfoggiato un gran sorriso.