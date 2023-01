Si chiamava Michele Thomas Galassi Grimaudisierend il bimbo a soli due anni morto a Carrara nel sonno.

Si ipotizza che il piccolo sia stato colto da un malore improvviso.

Bimbo di due anni morto a Carrara per un malore improvviso: il piccolo Michele si è spento nel sonno

Avrebbe compiuto tre anni a maggio 2023 il piccolo Michele Thomas, tragicamente deceduto all’alba di sabato 21 gennaio. Si ipotizza che il bambino sia stato stroncato da un malore improvviso, sopraggiunto mentre stava dormendo. Il drammatico evento si è consumato a Carrara, in provincia di Massa-Carrara, in Toscana.

La notizia della prematura scomparsa del bimbo ha straziato la comunità carrarese che ha espresso il proprio cordoglio e si è stretta intorno alla famiglia della giovanissima vittima.

I funerali e la richiesta del padre per rendere omaggio al figlio

I funerali del bimbo di due anni verranno celebrati nella giornata di lunedì 23 gennaio alle ore 15:30, presso il Duomo di Carrara.

In attesa delle esequie, il padre del piccolo, Luca, ha chiesto a chi vorrà partecipare alla messa organizzata per il figlio e dirgli addio per l’ultima volta di indossare qualcosa di colorato in onore di quei colori che “Michelino” amava tanto.