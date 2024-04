Il piccolo, di appena un anno e mezzo, si trovava in casa insieme ai nonni.

Bambino cade dal terzo piano

L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 3 aprile, nella loro abitazione ad Airuno, in provincia di Lecco. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che il bambino, di origini senegalesi, si sia arrampicato sul divano che si trova in prossimità della finestra. Avrebbe quindi perso l’equilibrio, cadendo nel vuoto. Fortunatamente è atterrato su uno spiazzo erboso, che ha attutito l’impatto con il suolo sventando il peggio. Quando si è accorta di ciò che era successo, la nonna è immediatamente corsa dal nipote. Non è ancora chiaro dove si trovasse al momento della caduta.

Indagano gli inquirenti

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri del comando provinciale di Lecco. Il bambino è stato prontamente visitato e trasferito con l’elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. I paramedici l’hanno trovato cosciente, al momento è ricoverato in prognosi riservata ma non sembra aver riportato gravi lesioni. Agli uomini dell’Arma spetterà invece il compito di cercare di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Le parole del sindaco

Ha raggiunto il luogo dell’incidente anche il primo cittadino del comune lombardo. “Siamo tutti sotto choc, non ci resta che aspettare e sperare” ha affermato Alessando Milani, sindaco di Airuno.