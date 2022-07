Sono arrivati i permessi necessari per permettere alla società assicuratrice l'invio di un volo speciale. L'ok della Farnesina al rientro a Palermo.

L’ok della Farnesina è arrivato. La salma del bimbo morto a Sharm e i suoi genitori potranno rientrare a Palermo. Sono arrivati i permessi necessari per permettere alla società assicuratrice l’invio di un volo speciale.

Bimbo morto a Sharm, l’ok della Farnesina: la salma e i genitori rientrano a Palermo

La salma del piccolo Andrea, bambino di 6 anni morto a Sharm el Sheik per una sospetta intossicazione alimentare, e i genitori Rosalia Manosperti e Antonio Mirabile, anche loro con sintomi, potranno rientrare a Palermo. L’Ambasciata d’Italia al Cairo e il Consolato Onorario a Sharm hanno ottenuto i permessi per consentire alla società assicuratrice l’invio di un volo speciale. Lo ha confermato la Farnesina.

La vicenda

Antonio Mirabile, dipendente Anas di 46 anni, la moglie Rosalia Manosperti, incinta di 4 mesi, e il figlio Andrea, di 6 anni, erano in ferie in un resort a Sharm el Sheik, quando si sono sentiti male.

Il bambino e il padre in modo più grave, mentre la madre con sintomi più lievi. “Vomitavano continuamente” ha raccontato Roberto Manosperti, il fratello della donna. La famiglia si è recata dalla guardia medica più vicina. “Lì hanno fatto loro una prima flebo con una soluzione fisiologica, poi gli hanno dato tre pillole per curare le intossicazioni alimentari” ha aggiunto l’uomo.

“I miei familiari sono tornati in camera continuando a vomitare, e così anche il sabato mattina.

I sintomi non passavano. Così hanno richiamato il medico, che gli ha detto di ripassare nel pomeriggio” ha aggiunto il fratello. La coppia ha chiamato un’ambulanza e sono andati in ospedale. Secondo quanto appreso dall’Ansa, i due avevano chiesto il ricovero in ospedale dopo tre giorni da quando il bambino aveva iniziato a stare male e avrebbero segnalato soltando al medico del villaggio turistico, ma non alla responsabile del tour operator, quali erano le loro condizioni.

All’arrivo dell’ambulanza il piccolo era in condizioni critiche ed è arrivato all’ospedale senza vita.

Nessuno degli ospiti del resort ha segnalato sintomi di intossicazione

“Abbiamo saputo che, nonostante un’ora di tentativi di rianimazione, non c’è stato nulla da fare. Mio cognato è giunto invece in ospedale privo di sensi, con sintomi di inizio di blocco renale, con rene ingrossato, e problemi respiratori” ha spiegato l’uomo. La madre del piccolo, dopo un ricovero all’ospedale Pyramids di Sharm con il marito, ora sta bene. L’uomo è stabile, ma ancora in Rianimazione con problemi alle coronarie e ai reni. Nessuno degli altri ospiti della struttura ha segnalato malesseri come vomito o sintomi di intossicazione.