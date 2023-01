Bimbo trasportato d'urgenza a Taormina: era naufragato a Lampedusa

Un bimbo africano è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Vincenzo di Taormina.

Il piccolo Dante era naufragato a Lampedusa. Era giunto dalla Repubblica Centraficana in Italia su un barcone assieme alla mamma. Aveva i polmoni danneggiati. Il bambino è stato stabilizzato dai medici taorminesi giunti a Palermo, i quali sono riusciti a salvargli la vita. Dante è stato trasferito al San Vincenzo dall’ospedale Cristina di Palermo. Le sue condizioni attuali non si conoscono con precisione, ma sta ricevendo tutte le cure necessarie. Dalle coste libiche a quelle italiane: un viaggio della speranza per Dante e la sua mamma, come molti altri migranti provenienti dall’Africa e non solo, alla ricerca di un futuro migliore in Europa.

Sfortunatamente, il piccolo è finito in mare, ingerendo acqua e carburante, nonostante i tentativi della genitrice di salvarlo.

Bimbo trasportato d’urgenza a Taormina: l’utilizzo dell’Ecmo da parte dei medici

Come informa il quotidiano Tempostretto, i medici taorminesi hanno raggiunto Palermo, dove hanno stabilizzato il piccolo Dante tramite l’installazione dell’Ecmo. Si tratta di uno stumento che permette la circolazione extracorporea nei soggetti con insufficienza respiratoria o cardiaca.

Polmoni danneggiati da acqua e carburante

Dopo essere caduto dall’imbarcazione, Dante ha ingerito acqua e carburante e i suoi polmoni sono rimasti danneggiati. L’installazione dell’Ecmo è stata di conseguenza l’unica speranza di sopravvivenza per il bambino. Dante ha raggiunto Taormina grazie a un volo dell’Aeronautica Militare. Ora si trova ricoverato nel reparto di Cardiochirurgia, dove i sanitari gli stanno offrendo tutta l’assistenza di cui ha bisogno.