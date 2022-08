Ilary Blasi: perché è così attiva sui social dopo l'addio da Totti? Alcuni amici vuotano il sacco.

Da quando ha annunciato la separazione da Francesco Totti, Ilary Blasi è parecchio attiva sui social. Secondo alcuni amici della conduttrice, c’è un motivo preciso dietro a questo suo atteggiamento “virtuale“.

Blasi attiva sui social dopo l’addio da Totti

Fino a qualche anno fa, Ilary Blasi rifiutava categoricamente il mondo social.

Poi, sia lei che l’ex marito Francesco Totti hanno deciso di buttarsi su Instagram, dando il via alle condivisioni. Dopo l’annuncio della separazione, i due hanno avuto un atteggiamento opposto. L’ex Capitano della Roma è quasi sparito da IG, mentre la conduttrice dell’Isola dei Famosi è più attiva che mai. Come mai questo atteggiamento? Secondo alcuni amici, c’è un perché se Ilary si sta comportando così.

Perché è così attiva sui social dopo l’addio da Totti?

Il settimanale DiPiù ha raccolto le dichiarazioni di alcuni amici della Blasi, che hanno così motivato la sua assidua frequenza del mondo social:

“Ci tiene a mostrarsi forte in un momento tanto delicato. E non vorrebbe mai, per nessun motivo, apparire come la moglie inconsolabile tradita dal marito. Al contrario, lei è una donna tosta e vuole farlo sapere al mondo intero”.

Un altro amico della conduttrice dell’Isola dei Famosi ha aggiunto:

“Credo che Ilary abbia deciso di mostrarsi in foto più sensuali anche per ricordare a tutti che lei resta una delle donne più affascinanti della tv italiana”.

Ilary Blasi: i social? Un modo per mostrare la sua forza

Ilary Blasi, quindi, sta utilizzando i social per far capire al mondo intero che non è una donna affranta. L’ex marito può averla anche tradita, ma lei non ha nulla da invidiare alla presunta rivale Noemi Bocchi.