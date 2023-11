Ospite di Pierluigi Diaco a BellaMa, Bobby Solo ha rilasciato alcune dichiarazioni sui Maneskin: in questa circostanza, il cantante ha lanciato la propria candidatura chiedendo di poter aprire uno dei concerti della famosa band romana.

Bobby Solo sui Maneskin, cosa ha detto a BellaMa

Bobby Solo è un “fan” dei Maneskin. Il cantante ha elogiato la band romana e ha affermato di essere disposto a fargli da apri concerto in uno dei loro spettacoli. A proporsi per il “lavoro” è stato proprio l’artista in occasione della sua partecipazione a BellaMa, il programma in onda su Rai 2.

Ospite del format nella giornata di martedì 7 novembre, Solo ha ammesso di nutrire una certa simpatia per il gruppo che ha vinto Sanremo con Zitti e Buoni. “Spero di conoscerli, non ho mai avuto il piacere di incontrarli, ma mi piacerebbe anche aprire un loro spettacolo”, ha detto il cantante, rispondendo alle domande di Pierluigi Diaco.

Il rock

“Sono molto bravi, fanno il vero rock dal vivo”, ha poi precisato Bobby Solo a BellaMa.

“Adesso la musica molte volte è registrata, fatta in pre-produzione, mentre loro sono completamente dal vivo, come ai miei tempi preistorici Elvis e Little Richard, o come i Deep Purple, Led Zeppelin, The Who. Sono molto felice e onorato che i Maneskin portino nel mondo la musica italiana con il suono del rock”, ha concluso l’artista.