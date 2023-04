Bologna, furgone contro autobus: due feriti

Maxi incidente a Bologna tra un furgone ed un autobus: traffico bloccato e due feriti ricoverati in ospedale

L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di ieri, giovedì 27 Aprile, sulle strade di Bologna e ha visto coinvolti un grosso furgone e un autobus. Fortunatamente, ad eccezione dell’autista, al momento dello scontro il pullman era vuoto.

Bologna, scontro tra furgone e autobus: ci sono due feriti

Erano circa le ore 11 della mattina di ieri quando un autista Tper stava portando il suo autobus dal deposito al centro di Bologna, in attesa di iniziare il suo turno di lavoro. Mentre il pullman viaggiava lungo via di Corticella, però, è stato centrato su un fianco da un grosso furgone. Il tamponamento è stato particolarmente violento, tanto che entrambi i mezzi pensanti hanno subito grossi danni. Una folla di curiosi si è radunata in pochi attimi sul luogo dell’incidente, mentre qualcuno tra i passanti ha chiamato i soccorsi.

L’arrivo dei soccorsi e il trasferimento in ospedale

Sul luogo del sinistro sono arrivati immediatamente i medici del 118 a bordo di due ambulanze. I mezzi della Croce Rossa hanno trasportato all’ospedale Maggiore di Bologna le due persone rimaste ferite. Nessuno dei due ha riportato dei danni troppo gravi e sono stati entrambi ricoverati in codice giallo. Sul posto anche i carabinieri che si sono occupati di dirigere il traffico ed effettuare tutti i rilievi del caso.